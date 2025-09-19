Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta che è stato nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Ademola Lookman è stato uno dei nomi più discussi nel mercato estivo dell’ Inter. Un profilo interessante, capace di far sognare i tifosi con la sua velocità e il suo talento. Tuttavia, nonostante l’interesse concreto, l’Inter ha scelto di non accontentare le richieste dell’ Atalanta per l’attaccante nigeriano, rinunciando a uno dei colpi più affascinanti dell’estate. Ma cosa avrebbe significato davvero l’acquisto di Lookman per l’Inter? E cosa ha portato il club nerazzurro a fare una scelta tanto decisa? Lookman, reduce da una stagione brillante a Bergamo, dove ha segnato 13 gol e fornito diverse assistenze, rappresentava un rinforzo di qualità per l’attacco dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, spunta il retroscena legato a Esposito: Marotta e Ausilio convinti da questa opzione