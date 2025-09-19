Lookman Inter spunta il retroscena legato a Esposito | Marotta e Ausilio convinti da questa opzione
Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta che è stato nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Ademola Lookman è stato uno dei nomi più discussi nel mercato estivo dell’ Inter. Un profilo interessante, capace di far sognare i tifosi con la sua velocità e il suo talento. Tuttavia, nonostante l’interesse concreto, l’Inter ha scelto di non accontentare le richieste dell’ Atalanta per l’attaccante nigeriano, rinunciando a uno dei colpi più affascinanti dell’estate. Ma cosa avrebbe significato davvero l’acquisto di Lookman per l’Inter? E cosa ha portato il club nerazzurro a fare una scelta tanto decisa? Lookman, reduce da una stagione brillante a Bergamo, dove ha segnato 13 gol e fornito diverse assistenze, rappresentava un rinforzo di qualità per l’attacco dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: lookman - inter
Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus
Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta
Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi
Inter, tutti pazzi per Esposito. Niente Lookman? C’è anche Pio di mezzo: nessuno si è pentito - X Vai su X
Sportitalia: “Lookman, Inter spinta fino a 45 mln ma non ha mai dato la sensazione di voler…” - facebook.com Vai su Facebook
Lookman-Inter, spunta clamoroso retroscena: “A Bergamo non hanno gradito che…”; Inter, retroscena nella trattativa per Lookman: Se lo volete, dateci Pio Esposito; Retroscena dall'Inghilterra: l'Inter ha provato a prendere l'alter ego di Lookman.
Romano: “Vi racconto un retroscena su Lookman-Inter. E occhio a gennaio perché…” - "Lookman non sarà convocato, per domani non è pronto. Lo riporta fcinter1908.it
Lookman in Turchia, l’annuncio ufficiale: decisione presa - L’Inter di Chivu ha vissuto un’estate di attesa e speranze con la telenovela Lookman, ma ora spunta una novità che cambia lo scenario. Come scrive calcioin.it