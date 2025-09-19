Lookman Inter si va verso la convocazione con l’Atalanta | il caso è chiuso ma a gennaio…

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta che è stato nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Il caso Ademola Lookman sembra arrivato ai titoli di coda. Come riportato oggi dal Corriere della Sera, l’attaccante dell’ Atalanta è tornato ad allenarsi in gruppo dopo un confronto franco con società, allenatore e compagni. Una svolta importante che arriva nel momento giusto per Ivan Juric, alle prese con l’emergenza offensiva causata dagli infortuni di Scamacca e De Ketelaere. Lookman sarà dunque regolarmente a disposizione per la trasferta di domenica contro il Torino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, si va verso la convocazione con l’Atalanta: il caso è chiuso, ma a gennaio…

In questa notizia si parla di: lookman - inter

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi

L'ultima rivelazione su #Lookman-#Inter! ? "E sulle voci di esonero di #Chivu..." NUOVO VIDEO con @maugirzio_russo, ospite @mattiatodisco - X Vai su X

Pedullà: “Per Lookman l’Inter sarebbe andata a dama se avesse messo questa cifra” Vai su Facebook

Probabili formazioni Serie A, giornata 4 | Italia; Lookman rientra in gruppo dopo il confronto con Juric: verso la convocazione; Sky – Lookman verso il reintegro? Se domani si allena in gruppo verrà convocato.

Atalanta, Lookman torna in gruppo: si chiude il caso di mercato e quell’intreccio con l’Inter - Atalanta, Lookman torna in gruppo e a disposizione del tecnico Juric: si chiude il caso di calciomercato e quell’intreccio con l’Inter Dopo settimane di tensioni e indiscrezioni di mercato, Ademola Lo ... Secondo calcionews24.com

Sky – Lookman verso il reintegro? Se domani si allena in gruppo verrà convocato - Lookman è tornato a Zingonia dopo le partite della Nazionale: si è allenato con il preparatore ma potrebbe essere convocato col Lecce ... Segnala fcinter1908.it