Look monocromatico | l’arte di vestire un solo colore

Life&People.it In un'epoca in cui la moda si ritrova spesso a celebrare l'eccesso e la sovrapposizione, rimangono attitudini che si distinguono per forza ed un'eleganza intrinseca. Il look monocromatico ne è probabilmente l'esempio più chiaro e luminoso. Indossare un outfit con un solo colore rappresenta molto più di un gesto di semplicità, incarnando una scelta stilistica audace e consapevole. Una tecnica che serve a creare un'estetica efficace e coesa, questo tipo di scelta stilistica permette di giocare con diverse sfumature, tessuti e silhouette all'interno di un'unica palette. L'obiettivo è aggiungere profondità e sofisticazione all'outfit, semplificando al contempo il processo di scelta.