Lontano da Torino ha stregato Ancelotti | 40 milioni per l’ex Juve | CMIT

Si prospetta un’asta europea per un giovane talento esploso in patria Il 4-3 contro l’ Inter e il 4-4 contro il Borussia Dortmund hanno messo in evidenza l’elevato potenziale offensivo della Juventus che ha parzialmente compensato una permeabilità difensiva sconosciuta nelle prime due giornate di campionato. Gli arrivi di Jonathan David e Lois Openda, abbinati alla permanenza di Dusan Vlahovic, hanno regalato a Igor Tudor una profondità di rosa invidiabile in attacco. Lontano da Torino ha stregato Ancelotti: 40 milioni per l’ex Juve CM.IT (Lapresse) – calciomercato.it Attesa dalla trasferta di Verona, la squadra bianconera sarà in grado di sperimentare un po’ di turnover, in attesa che il calciomercato di gennaio colmi le ultime lacune della rosa, soprattutto sugli esterni e in mediana, dove Teun Koopmeiners fatica ancora a trovare la sua dimensione attuale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

