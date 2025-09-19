Londra cerca spie nel dark web Ecco Silent Courier
Crowdsourcing globale e utilizzo dei portali digitali protetti. Il grande gioco britannico sceglie il dark web come nuovo terreno di raccolta informazioni e reclutamento. L’MI6, il servizio segreto esterno di Londra, ha annunciato il lancio di Silent Courier, un portale accessibile solo con Tor, pensato per attrarre informatori da Paesi ostili: Russia, Cina, Iran, Corea del Nord. Una piattaforma di messaggistica sicura, progettata per ridurre i rischi e offrire a chi possiede informazioni sensibili una via diretta (e anonima) verso gli agenti di Sua Maestà. La notizia giunge mentre Richard Moore, da alcuni media britannici accreditato come possibile futuro ambasciatore a Washington, si appresta a lasciare la guida dell’MI6 dopo cinque anni. 🔗 Leggi su Formiche.net
