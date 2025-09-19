London Fashion Week Iris Law figlia di Jude brilla ma il vestito la tradisce | incidente hot

Iris Law illumina la London Fashion Week con uno degli ingressi più commentati della stagione. La figlia 23enne di Jude Law sfoggia un abito sensuale, dal taglio audace e senza reggiseno, che valorizza le sue linee e incarna lo spirito ribelle della moda londinese. L’outfit la rende protagonista assoluta del party esclusivo, accanto a star come Kate Moss e Madonna. Ma il look mozzafiato riserva anche un piccolo imprevisto: un dettaglio fuori posto che si trasforma in un incidente hot e fa esplodere i social. In poche ore, Iris Law alla London Fashion Week diventa l’argomento più virale della serata. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

