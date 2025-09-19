London Fashion Week Iris Law figlia di Jude brilla ma il vestito la tradisce | incidente hot
Iris Law illumina la London Fashion Week con uno degli ingressi più commentati della stagione. La figlia 23enne di Jude Law sfoggia un abito sensuale, dal taglio audace e senza reggiseno, che valorizza le sue linee e incarna lo spirito ribelle della moda londinese. L’outfit la rende protagonista assoluta del party esclusivo, accanto a star come Kate Moss e Madonna. Ma il look mozzafiato riserva anche un piccolo imprevisto: un dettaglio fuori posto che si trasforma in un incidente hot e fa esplodere i social. In poche ore, Iris Law alla London Fashion Week diventa l’argomento più virale della serata. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
H&M torna alla London Fashion Week con Romeo Beckham in passerella; Iris van Herpen presenta Sympoiesis: un inno Haute Couture all’oceano e al biodesign; Dior salterà la stagione dell'alta moda parigina di luglio, Maison Margiela e Iris van Herpen vi torneranno.
3 cose da sapere sulla London Fashion Week cominciata il 18 settembre 2025 (e come potrebbe influenzare le prossime tendenze moda) - Ieri è cominciata la London Fashion Week 2026, ma che cosa dobbiamo sapere in merito? Da sfilate.it
Top model e BritPop. H&M apre in grande stile la London Fashion Week - Il colosso della moda svedese torna in passerella dopo sette anni con uno show immersivo ad alto tasso di glamour. Secondo msn.com