L' omicidio di Stefano Gaglio in diretta | ecco le immagini che incastrano il cognato
È scappato, ma non ha negato di aver ucciso il cognato e anzi, prima ancora di essere fermato, ha fatto diverse telefonate a un poliziotto di cui si fidava dicendogli di aver fatto "una cavolata", "una cosa grave". Ma a incastrare prima di tutto Giuseppe Cangemi per l'omicidio di Stefano Gaglio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In serata è arrivata la decisione del gip: Cangemi rimane in carcere
L'omicidio di Stefano Gaglio, l'avvocato dell'assassino: "Non c'è movente, forte disagio psichico"
L'omicidio di Stefano Gaglio in diretta: ecco le immagini che incastrano il cognato; Omicidio a Palermo, magazziniere ucciso in una sparatoria nella farmacia in cui lavorava; Omicidio oggi a Palermo, fermato il cognato della vittima.
Omicidio in diretta, il killer filmato dalla telecamera della farmacia - È l’orario in cui viene assassinato Stefano Gaglio, magazziniere della farmacia Sacro Cuore in via Guglielmo Oberdan, a pochi passi da piazza Principe di ... Come scrive livesicilia.it
Ucciso a colpi di pistola davanti farmacia a Palermo, fermato il cognato - Al termine di un lungo interrogatorio in questura è stato fermato per omicidio il cognato di Stefano Gaglio, il magazziniere di 39 anni ucciso oggi a colpi di pistola davanti alla farmacia in cui ... Si legge su adnkronos.com