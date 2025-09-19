L' omicidio di Stefano Gaglio in diretta | ecco le immagini che incastrano il cognato

È scappato, ma non ha negato di aver ucciso il cognato e anzi, prima ancora di essere fermato, ha fatto diverse telefonate a un poliziotto di cui si fidava dicendogli di aver fatto "una cavolata", "una cosa grave". Ma a incastrare prima di tutto Giuseppe Cangemi per l'omicidio di Stefano Gaglio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

omicidio stefano gaglio direttaOmicidio in diretta, il killer filmato dalla telecamera della farmacia - È l’orario in cui viene assassinato Stefano Gaglio, magazziniere della farmacia Sacro Cuore in via Guglielmo Oberdan, a pochi passi da piazza Principe di ... Come scrive livesicilia.it

omicidio stefano gaglio direttaUcciso a colpi di pistola davanti farmacia a Palermo, fermato il cognato - Al termine di un lungo interrogatorio in questura è stato fermato per omicidio il cognato di Stefano Gaglio, il magazziniere di 39 anni ucciso oggi a colpi di pistola davanti alla farmacia in cui ... Si legge su adnkronos.com

