Loli Bahia fisico da passerella con allenamenti brevi sci e skincare

Dalla passerella ai social, la modella franco-algerina compie 23 anni in un mix di workout, skincare e identità autentica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Loli Bahia, fisico da passerella con allenamenti brevi, sci e skincare

In questa notizia si parla di: loli - bahia

Loli Bahia, fisico da passerella con allenamenti brevi, sci e skincare; Casting di modelle alla Rinascente di Milano, niente limiti d’età e (quasi) di altezza: “Vogliamo rappresentare la bellezza di tutte le donne”; Chi sono le nuove modelle del 2025: le star delle Fashion Week.

Loli Bahia sulla cover di Vogue Italia Maggio 2025: intervista alla modella eletta da TikTok la Girl Crush della Gen Z - La nostra è Loli Bahia, modella francese “emblema del risveglio sessuale della Gen- Si legge su vogue.it

Loli Bahia, la modella franco-algerina dalla bellezza “malinconica” è la girl crush di tutti ed è sulla cover di Vogue Italia - Dopo aver conquistato le passerelle più importanti delle Fashion Week, Loli Bahia è la cover star del numero di maggio di Vogue Italia. vogue.it scrive