Dopo tante lezioncine di “politically correct” in questo periodo la sinistra ci ripropone la tesi autenticamente e genuinamente “antifascista” secondo cui in certi casi si può uccidere ed in altri no, figlia dell’antico: “uccidere un f.a non è reato “. Naturalmente non ci sarebbe alcun problema di urtare la sensibilità di qualcuno, neanche del ceto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - L’odio politico figlio della menzogna