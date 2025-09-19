Lodi i cittadini segnalano un dilagante odore acre | Sembra di vivere accanto a un enorme serbatoio di carburante
Lodi, 19 settembre 2025 – Questa mattina (venerdì 19 settembre 2025) Lodi è stata interessata da un intenso e persistente odore acre, descritto dai residenti come simile a petrolio o gasolio. Un fastidio simile a quello già avvertito due volte in tre mesi a San Colombano al Lambro e nel Basso Lodigiano. Le prime segnalazioni sono arrivate dalle zone di Campo di Marte e del Revellino, dove il disagio si percepiva già dalle prime ore del mattino. « Sembra di vivere accanto a un enorme serbatoio di carburante », raccontano alcuni cittadini, preoccupati per la ricorrenza, nel Lodigiano, di episodi simili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Lodi, i cittadini segnalano un dilagante odore acre: “Sembra di vivere accanto a un enorme serbatoio di carburante” - Lodi, 19 settembre 2025 – Questa mattina (venerdì 19 settembre 2025) Lodi è stata interessata da un intenso e persistente odore acre, descritto dai residenti come simile a petrolio o gasolio. Segnala msn.com