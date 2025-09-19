Lodi cavallina in fuga dalla campagna finisce in mezzo alla città | Stela salvata e riconsegnata al proprietario
Lodi, 19 settembre 2025 – Cavalla fugge in città ma viene salvata dalla Polizia. Una scena insolita e inattesa ha sorpreso i residenti di Lodi nella notte tra il 18 e il 29 settembre 2025: una cavalla che, sola e spaesata, si aggirava per le strade cittadine, ha attirato l’attenzione dei passanti. Si trattava d i Stella, femmina dal manto marrone, fuggita dalle campagne a causa dello scioglimento di un nodo che la legava al suo recinto. La sua avventura è iniziata a ridosso dell’alba e si è conclusa con un lieto fine, grazie al pronto intervento della Polizia di Stato. Intorno alle cinque del mattino, infatti, alla sala operativa della Questura è arrivata la particolare segnalazione: un cavallo libero in via Secondo Cremonesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: lodi - cavallina
Venerdì 13 settembre, dalle 19.00 IL VENERDì MARACAIBO al CHIONS PADEL CLUB - LA GRANDE CHIUSURA - Aperitivo, cena e dopocena nella nuovissima area esterna del Padel club di Chions Con la mudica di dj Lino Lodi Per la cena, Vai su Facebook
Lodi, cavallina in fuga dalla campagna finisce in mezzo alla città: Stela salvata e riconsegnata al proprietario.
Lodi Vecchio, scarico abusivo in campagna: il sindaco promette dure sanzioni - Lodi Vecchio (Lodi), 2 settembre 2025 – Sono stati identificati i proprietari dell’appartamento svuotato delle suppellettili poi scaricate integralmente in campagna. Da ilgiorno.it
Affidano mobili, elettrodomestici e materassi da portare in discarica ma l’incaricato li abbandona in campagna: presi - Lodi Vecchio, 1 settembre 2025 – Un camioncino scaricato integralmente in campagna, rintracciati i responsabili: “Si erano affidati a uno sgombratore”. Riporta ilgiorno.it