Lodi cavallina in fuga dalla campagna finisce in mezzo alla città | Stela salvata e riconsegnata al proprietario

Lodi, 19 settembre 2025 – Cavalla fugge in città ma viene salvata dalla Polizia. Una scena insolita e inattesa ha sorpreso i residenti di Lodi nella notte tra il 18 e il 29 settembre 2025: una cavalla che, sola e spaesata, si aggirava per le strade cittadine, ha attirato l’attenzione dei passanti. Si trattava d i Stella, femmina dal manto marrone, fuggita dalle campagne a causa dello scioglimento di un nodo che la legava al suo recinto. La sua avventura è iniziata a ridosso dell’alba e si è conclusa con un lieto fine, grazie al pronto intervento della Polizia di Stato. Intorno alle cinque del mattino, infatti, alla sala operativa della Questura è arrivata la particolare segnalazione: un cavallo libero in via Secondo Cremonesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

