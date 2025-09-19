Lo studio sulla preparazione della perfetta cacio e pepe trionfa ad IgNobel 2025 | il riconoscimento all’Italia

Alla Boston University si è tenuta la cerimonia della 35esima edizione degli IgNobel, i riconoscimenti che ogni anno celebrano ricerche insolite, sorprendenti e anche un po’ ironiche. L’Italia è stata protagonista con il premio per la fisica, andato a un gruppo di otto studiosi – tra Padova, Barcellona, Austria e il Max Planck di Dresda – che ha fatto un’indagine la preparazione della cacio e pepe. Lo studio, pubblicato su Physics of Fluids, ha mostrato come ottenere la celebre pasta senza grumi, applicando i principi della fisica dei fluidi. Altri ricercatori italiani hanno contribuito a due diversi studi internazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

