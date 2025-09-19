Lo studio sulla preparazione della perfetta cacio e pepe trionfa ad IgNobel 2025 | il riconoscimento all’Italia
Alla Boston University si è tenuta la cerimonia della 35esima edizione degli IgNobel, i riconoscimenti che ogni anno celebrano ricerche insolite, sorprendenti e anche un po’ ironiche. L’Italia è stata protagonista con il premio per la fisica, andato a un gruppo di otto studiosi – tra Padova, Barcellona, Austria e il Max Planck di Dresda – che ha fatto un’indagine la preparazione della cacio e pepe. Lo studio, pubblicato su Physics of Fluids, ha mostrato come ottenere la celebre pasta senza grumi, applicando i principi della fisica dei fluidi. Altri ricercatori italiani hanno contribuito a due diversi studi internazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: studio - preparazione
Educazione finanziaria a scuola: solo quattro insegnanti su dieci hanno ricevuto una preparazione specifica. Studenti preferiscono approccio pratico. Lo studio
GIORNATE DI STUDIO PER PREPARAZIONE AL CONCORSO PER N. 14 OSS FP Cgil Modena Vai su Facebook
IgNobel 2025: l'Italia vince con lo studio sulla cacio e pepe senza grumi; La cacio e pepe perfetta? A svelare il segreto per prepararla al meglio ci pensa la scienza; Cacio e pepe, ecco l'ingrediente segreto per renderla perfetta.
Lo studio sulla preparazione della perfetta cacio e pepe trionfa ad IgNobel 2025: il riconoscimento all’Italia - Alla 35esima edizione dei premi satirici di Boston, ricercatori italiani premiati per la fisica dei fluidi applicata alla pasta ... ilfattoquotidiano.it scrive
IgNobel, al concorso delle ricerche pazze l'Italia vince con la fisica della cacio e pepe - Leggi su Sky TG24 l'articolo IgNobel, al concorso delle ricerche pazze l'Italia vince con la fisica della cacio e pepe ... Da tg24.sky.it