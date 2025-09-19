Lo studente sovrappeso deriso dal prof durante la lezione Il giudice conferma la sanzione di 3mila euro

Monza, 19 settembre 2025 – Si è rivolto nei confronti di uno studente che presentava difficoltà motorie dovute al sovrappeso e a un lieve ritardo mentale con l’offerta di cinque euro per filmarlo mentre falliva negli esercizi educazione fisica. Un comportamento che punta un faro sui limiti da non oltrepassare mai nell’ambiente scolastico e sul rispetto dovuto agli alunni più fragili. Da considerare ancora più grave se a tenerlo è un prof. Nel caso concreto, che risale al 2023, l’insegnante di scienze motorie di un istituto scolastico superiore brianzolo, che si era visto arrivare dalla dirigente scolastica la censura, una delle sanzioni disciplinari più lievi, ma si era opposto presentando ricorso al Tribunale del lavoro di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo studente sovrappeso deriso dal prof durante la lezione. Il giudice conferma la sanzione di 3mila euro

