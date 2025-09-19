Che fine hanno fatto le due prime serate su Rai1 dedicate a Cristina D’Avena per celebrare i 40 anni di carriera? Il progetto, che era stato accantonato, pare sia tornato in auge grazie al nuovo direttore del Prime time Williams Di Liberatore. Vedremo. Forse però non tutti sanno che, in origine, lo show sarebbe dovuto andare in onda su Canale 5. L’idea sarebbe stata vagliata dai vertici del Biscione, a partire da Pier Silvio Berlusconi per arrivare al responsabile intrattenimento Massimo Porta e alla sua vice Simona Raya. Anche in quel caso però tutto si è arenato. E dire che su Canale 5 gli speciali musicali non sono mancati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Lo strano caso dello speciale dedicato a Cristina D’Avena: le pillole tivù