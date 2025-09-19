Lo show comico ideato da Andrea Vasumi | ultimi giorni per abbonarsi alla 14esima edizione di Cialtronight
Continua la campagna abbonamenti per la 14esima edizione di Cialtronight, lo spettacolo ideato dal comico forlivese Andrea Vasumi in collaborazione con il Teatro delle Forchette. Non si tratta di un semplice show di cabaret: ogni serata è unica, grazie alla presenza di ospiti sempre diversi e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: show - comico
FACCI RIDERE: SU RAI2 IL NUOVO SHOW COMICO DI PINO INSEGNO E ROBERTO CIUFOLI
Facci Ridere: lo show comico su Rai 2 con Pino Insegno e Roberto Ciufoli
Facci Ridere: lo show comico su Rai 2 con Pino Insegno e Roberto Ciufoli
Il comico, conduttore di un popolare show televisivo in seconda serata, è stato sospeso dopo aver accusato la destra statunitense di sfruttare politicamente l’omicidio di Kirk. La decisione è stata accolta con favore da Trump. - facebook.com Vai su Facebook
Lo show televisivo di Jimmy Kimmel in onda su Abc è stato sospeso dopo che il comico statunitense ha mostrato un video di Trump che, a una domanda su Charlie Kirk, aveva risposto annunciando una nuova sala da ballo alla Casa Bianca. Com’era quella st - X Vai su X
Lo show comico ideato da Andrea Vasumi: ultimi giorni per abbonarsi alla 14esima edizione di Cialtronight; Domani in TV in prima serata su RAI2, in contemporanea su RAI RADIO 2, e per la prima volta nel resto del mondo su RAI ITALIA, “LA NOTTE DEI SERPENTI”, la terza edizione del concertone ideato e diretto dal Maestro ENRICO MELOZZI. Conduce ANDRE; La notte dei serpenti 2025, gli artisti in scaletta.
Lo show comico ideato da Andrea Vasumi: ultimi giorni per abbonarsi alla 14esima edizione di Cialtronight - Continua la campagna abbonamenti per la 14esima edizione di Cialtronight, lo spettacolo ideato dal comico forlivese Andrea Vasumi in collaborazione con il Teatro delle Forchette. Come scrive forlitoday.it