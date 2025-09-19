Lo sciopero francese è contro la notte senza fine del macronismo
All'altezza di boulevard du Temple, i giovani di Révolution permanente, formazione politica di estrema sinistra,.
Sciopero generale 19 settembre, l'intervista di Controradio a Gianfranco Francese, segretario generale Cgil provincia di Livorno
Mercoledì 10 settembre uno sciopero nazionale interesserà tutta la Francia, mettendo a rischio i trasporti. Successivamente, il 18 settembre, è previsto uno sciopero del controllo del traffico aereo francese che interesserà migliaia di viaggiatori
Francia bloccata Più di un milione contro il governo.
Lo sciopero francese è contro "la notte senza fine del macronismo" - Il piano di bilancio per il 2026 sembra soltanto un pretesto per scendere in piazza e protestare di fatto contro Macron.
In Francia per giovedì 18 settembre è previsto uno sciopero nazionale contro i tagli proposti nella legge di bilancio del 2026 - Diversi sindacati francesi hanno indetto per giovedì 18 settembre uno sciopero nazionale per protestare contro i tagli alla spesa pubblica proposti nella contestata legge di bilancio del 2026, ...