Lo sciopero e la piazza per Gaza il corteo dei 5mila attraversa la città | FOTO

Bolognatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grida, per l’ennesima volta quasi due anni, “no al genocidio” la piazza che la Cgil ha organizzato a Bologna contro le operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza. Tra bandiere e striscioni, cinquemila persone sono scese in strada per la manifestazione che chiude la giornata di sciopero. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - piazza

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

I lavoratori dell'Europol scendono in piazza: sciopero e sit in davanti alla prefettura

Polizia locale di Latina verso lo sciopero: annunciata una manifestazione in piazza

Lo sciopero e la piazza per Gaza, il corteo dei 5mila attraversa la città | FOTO; Corteo per Gaza: In cinquemila in piazza, lunedì il secondo sciopero; Cgil in piazza per Gaza: al via scioperi e manifestazioni.

sciopero piazza gaza corteoGenova: sciopero generale per Gaza, a migliaia nel corteo della Cgil da Cornigliano alla prefettura - In testa al corteo lo striscione CdL Genova, seguito da quello Fiom: "Contro la barbarie dell’imperialismo, per l’unità dei lavoratori israeliani e palestinesi" ... telenord.it scrive

sciopero piazza gaza corteoSciopero per Gaza, corteo a Milano il 19 settembre 2025: percorso, orari e strade chiuse - A sostegno del popolo di Gaza e contro la guerra in Palestina sono in programma due giornate di sciopero e ... Lo riporta mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Piazza Gaza Corteo