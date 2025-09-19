Lo scambiano per un manichino e resta schiacciato dai rifiuti | uomo muore dentro un camion della spazzatura

Un tragico incidente ha portato alla morte di un uomo di 36 anni, Vitalij Maceljuch, schiacciato dopo essersi introdotto in un camion per la raccolta differenziata. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’uomo mentre entrava in un cassonetto dei rifiuti situato nei pressi di un negozio di cucine, intorno alle 4 del mattino, presumibilmente alla ricerca di un riparo per la notte. Come riporta il Daily Star, si ritiene che Maceljuch si sia addormentato all’interno del contenitore prima che questo venisse svuotato in un camion, dove il meccanismo di compattazione ha causato l’incidente mortale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it