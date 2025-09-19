Lo Juventus club Carovigno raddoppia la solidarietà | donato secondo porta flebo pediatrico
CAROVIGNO - Nella mattinata di oggi, venerdì 19 settembre, lo Juventus Club Carovigno "Alessandro Del Piero" ha proseguito il suo percorso di beneficenza con una nuova importante donazione.Il presidente, dottor Angelo Lanzilotti, insieme a un gruppo di soci fondatori del club, ha donato il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: juventus - club
Huijsen sfida la Juventus, il padre: “Il Real Madrid è il club in cui voleva arrivare”
Juventus, UFFICIALE Conceicao a titolo definitivo: il comunicato del club
La Juventus ha 10 giocatori che richiedono di essere sostituiti durante la perdita di Coppa del Mondo di Club al Real Madrid
La #Juventus ha rifiutato lo scorso agosto l'approccio del #Sunderland per Lloyd #Kelly. Il club inglese era pronto a offrire 20M€ per il difensore, che però voleva restare in bianconero. Igor #Tudor lo apprezza e durante l’estate gli ha sempre dato fiduci - X Vai su X
STORIA DI UN GRANDE AMORE/ Apricena, inaugurato lo Juventus Club: nuova casa per i tifosi bianconeri Vai su Facebook
Lo Juventus club Carovigno raddoppia la solidarietà: donato il secondo porta flebo pediatrico.
La Juventus raddoppia a destra: dopo Joao Mario avanza Molina - Ai 30 milioni investiti per il riscatto di Francisco Conceiçao, fortemente voluto dal ... gazzetta.it scrive