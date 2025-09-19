Lo Juventus club Carovigno raddoppia la solidarietà | donato secondo porta flebo pediatrico

Brindisireport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CAROVIGNO - Nella mattinata di oggi, venerdì 19 settembre, lo Juventus Club Carovigno "Alessandro Del Piero" ha proseguito il suo percorso di beneficenza con una nuova importante donazione.Il presidente, dottor Angelo Lanzilotti, insieme a un gruppo di soci fondatori del club, ha donato il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: juventus - club

Huijsen sfida la Juventus, il padre: “Il Real Madrid è il club in cui voleva arrivare”

Juventus, UFFICIALE Conceicao a titolo definitivo: il comunicato del club

La Juventus ha 10 giocatori che richiedono di essere sostituiti durante la perdita di Coppa del Mondo di Club al Real Madrid

Lo Juventus club Carovigno raddoppia la solidarietà: donato il secondo porta flebo pediatrico.

La Juventus raddoppia a destra: dopo Joao Mario avanza Molina - Ai 30 milioni investiti per il riscatto di Francisco Conceiçao, fortemente voluto dal ... gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Club Carovigno Raddoppia