Arianna Meloni, dal palco del Fenix, ha rivolto un discorso appassionato ai giovani di Gioventù Nazionale, delineando una chiara rotta per il loro futuro politico e personale. Il suo messaggio ha toccato temi fondamentali come il confronto, l’ esempio, lo studio e il coraggio, offrendo una visione che va oltre la semplice militanza, puntando alla formazione di una nuova classe dirigente preparata e consapevole. La necessità del confronto. L’esordio di Arianna Meloni è stato un forte incoraggiamento al dialogo e al confronto, una virtù che, a suo avviso, è indispensabile per chi detiene convinzioni solide. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Lo fa ogni giorno”. Arianna Meloni, confessione a sorpresa sulla sorella. Nessuno lo sapeva

A.Meloni, Giorgia studia ogni giorno, avanti su strada confronto - "Continuate sulla strada del confronto, abbiamo idee forti e non abbiamo paura del confronto. Lo riporta msn.com