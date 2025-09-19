LIVE Paolini-Svitolina Italia-Ucraina 0-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA | si parte con l’italiana al servizio

Oasport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-UCRAINA DI BJK CUP DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI BJK CUP TRA ITALIA-UCRAINA (3° MATCH DALLE 11.00) 30-15 Scambio prolungato ad altissima intensità chiuso dall’errore di Jasmine con la smorzata di rovescio. 15-15 Risposta profonda ed altra sassata di dritto di Paolini. 15-0 Subito ACE Svitolina. 1-0 Game Paolini. Con il dritto lungolinea vincente l’azzurra chiude il primo gioco. AD-40 Dritto incrociato potentissimo di Jasmine. 40-40 Arriva il dritto inside in vincente dell’ucraina. AD-40 Prima il dritto inside out preciso, poi la smorzata di rovescio che coglie in contropiede l’avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

live paolini svitolina italia ucraina 0 1 bjk cup 2025 in diretta si parte con l8217italiana al servizio

© Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina, Italia-Ucraina 0-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA: si parte con l’italiana al servizio

In questa notizia si parla di: paolini - svitolina

Il tabellone di Jasmine Paolini a Cincinnati: Svitolina agli ottavi, poi Gauff e Pegula?

Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con l’eliminazione di Svitolina. Possibile rivincita di una finale Slam

Italia-Ucraina vale la finale di Bjk Cup. Svitolina punta Paolini: "Contro le azzurre sarà dura"

LIVE Paolini-Svitolina, Italia-Ucraina BJK Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurra trova una sua bestia nera; Italia - Ucraina 0-1, la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis; Bjk Italia-Ucraina diretta: segui live Paolini e le azzurre di tennis oggi.

live paolini svitolina italiaLIVE Paolini-Svitolina, Italia-Ucraina BJK Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurra trova una sua bestia nera - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare della semifinale di Billie Jean King ... Riporta oasport.it

live paolini svitolina italiaItalia-Ucraina, la semifinale di Billie Jean King Cup in diretta: Cocciaretto nel primo singolare contro Kostyuk - Le azzurre vanno a caccia della seconda finale consecutiva di Billie Jean King Cup — devono difendere il titolo conquistato a Malaga nel 2024 — Avversaria di Paolini e compagne l'Ucraina delle temibil ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Live Paolini Svitolina Italia