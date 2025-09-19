LIVE Paolini-Svitolina 3-6 Italia-Ucraina 0-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA | l’azzurra è costretta alla rimonta
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-UCRAINA DI BJK CUP DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI BJK CUP TRA ITALIA-UCRAINA (3° MATCH DALLE 11.00) 15-40 Se ne va il rovescio della tennista di Odessa. 0-40 Tre palle del controbreak Svitolina. L’ucraina prende il comando dello scambio e chiude con il dritto in avanzamento. 0-30 Brutto anche questo dritto inside out dell’azzurra. 0-15 C’è la stecca con il dritto in uscita dal servizio della toscana. 1-0 BREAK PAOLINI! Arriva anche il quarto errore gratuito con il dritto. Jasmine ringrazia e si appresta a servire. 🔗 Leggi su Oasport.it
