LIVE Paolini-Svitolina 3-6 6-4 Italia-Ucraina 0-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA | l’azzurra porta la sfida al set decisivo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-UCRAINA DI BJK CUP DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI BJK CUP TRA ITALIA-UCRAINA (3° MATCH DALLE 11.00) 6-4 SECONDO SET PAOLINI! Scappa via la risposta di dritto di Svitolina. Siamo ancora vivi, si va al terzo set! AD-40 SET POINT PAOLINI! Senza paura l’azzurra gioca un ottimo rovescio in uscita dal servizio. 40-40 Jasmine si libera di uno scambio estenuante optando per una smorzata facile da leggere per l’ucraina. Parità. 40-30 SET POINT PAOLINI! Decolla il dritto incrociato di Svitolina! 30-30 E’ lungo il dritto dal centro dell’italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it
