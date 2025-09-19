LIVE Paolini-Svitolina 3-6 6-4 6-4 Italia-Ucraina 1-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA | rimonta stellare della toscana! Ora testa al doppio decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-UCRAINA DI BJK CUP DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI BJK CUP TRA ITALIA-UCRAINA (3° MATCH DALLE 11.00) 15:52 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Svitolina. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 15:51 Un ACE e nessun doppio fallo per Paolini, che ha messo in campo il 75% di prime ottenendo il 57% di punti. 3 ACE ed altrettanti doppi errori per l’ucraina, che è andata al disotto del 40% di resa con la seconda palla di servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina 3-6 6-4 6-4, Italia-Ucraina 1-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA: rimonta stellare della toscana! Ora testa al doppio decisivo

In questa notizia si parla di: paolini - svitolina

Il tabellone di Jasmine Paolini a Cincinnati: Svitolina agli ottavi, poi Gauff e Pegula?

Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con l’eliminazione di Svitolina. Possibile rivincita di una finale Slam

Italia-Ucraina vale la finale di Bjk Cup. Svitolina punta Paolini: "Contro le azzurre sarà dura"

Elina Svitolina mette l'Italia nei guai: primo set conquistato con il punteggio di 6-3 e finale sempre più vicina per l'Ucraina. Riuscirà Jasmine Paolini a rimontare? - X Vai su X

Jasmine Paolini scende in campo a caccia del punto del pareggio Segui il match ora in diretta in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX. #BJKCup Vai su Facebook

LIVE Paolini-Svitolina 3-6 6-4 4-3, Italia-Ucraina 0-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA: fasi decisive del match; Italia - Ucraina 0-1, la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis; Bjk Italia-Ucraina diretta: segui live Paolini e le azzurre di tennis oggi.

LIVE Paolini-Svitolina, Italia-Ucraina BJK Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurra trova una sua bestia nera - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare della semifinale di Billie Jean King ... Segnala oasport.it

BJK Cup semifinale: Paolini-Svitolina in diretta. Cocciaretto ko in 2 set: Italia-Ucraina 0-1 - L'italiana ci ha anche provato, ma l'ucraina è stata decisamente superiore e ha chiuso con il punteggio di 6- tg.la7.it scrive