LIVE Paolini-Svitolina 3-6 6-4 4-3 Italia-Ucraina 0-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA | fasi decisive del match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-UCRAINA DI BJK CUP DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI BJK CUP TRA ITALIA-UCRAINA (3° MATCH DALLE 11.00) 30-30 Recupero straordinario di Svitolina, che disinnesca per la prima volta nel match la smorzata dell’avversaria. 30-15 Forcing da fondo dell’ucraina che provoca l’errore dell’avversaria. 30-0 Non passa il dritto di Svitolina. 15-0 Costruzione del punto perfetta di Jasmine, che chiude lasciando andare il dritto lungolinea. 3-4 Game Svitolina. E’ lungo il rovescio di Paolini, che resta avanti di un break. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - svitolina
Il tabellone di Jasmine Paolini a Cincinnati: Svitolina agli ottavi, poi Gauff e Pegula?
Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con l’eliminazione di Svitolina. Possibile rivincita di una finale Slam
Italia-Ucraina vale la finale di Bjk Cup. Svitolina punta Paolini: "Contro le azzurre sarà dura"
Elina Svitolina mette l'Italia nei guai: primo set conquistato con il punteggio di 6-3 e finale sempre più vicina per l'Ucraina. Riuscirà Jasmine Paolini a rimontare? - X Vai su X
LIVE Paolini-Svitolina 3-6 6-4 4-3, Italia-Ucraina 0-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA: fasi decisive del match; LIVE BJK Cup Finals, Italia-Ucraina 0-1. Svitolina avanti 5-3 su Paolini; Italia - Ucraina 0-1, la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis.
LIVE Paolini-Svitolina, Italia-Ucraina BJK Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurra trova una sua bestia nera - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare della semifinale di Billie Jean King ... Secondo oasport.it
Paolini-Svitolina: in corso il secondo set, 2-2 - Cocciaretto battuta da Kostyuk in due set nel primo match, ora è in corso il secondo tra le ... Riporta repubblica.it