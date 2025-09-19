LIVE Paolini-Svitolina 3-6 6-4 2-1 Italia-Ucraina 0-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA | break dell’azzurra!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-UCRAINA DI BJK CUP DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI BJK CUP TRA ITALIA-UCRAINA (3° MATCH DALLE 11.00) 40-15 Non passa il dritto di Svitolina. 40-0 Altra gran prima della tennista di Odessa. 30-0 Servizio vincente dell’ucraina. 15-0 Peccato. Scambio prolungato chiuso dall’errore con il dritto dell’italiana. 3-1 Game Paolini. SI! Rovescio incrociato stretto fantastico di Jasmine, che conferma il break. 40-30 Se ne va anche questo dritto incrociato dell’azzurra. 40-15 Decolla il rovescio in uscita dal servizio della toscana. 🔗 Leggi su Oasport.it

