LIVE Paolini-Svitolina 3-6 6-4 2-1 Italia-Ucraina 0-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA | break dell’azzurra!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-UCRAINA DI BJK CUP DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI BJK CUP TRA ITALIA-UCRAINA (3° MATCH DALLE 11.00) 40-15 Non passa il dritto di Svitolina. 40-0 Altra gran prima della tennista di Odessa. 30-0 Servizio vincente dell’ucraina. 15-0 Peccato. Scambio prolungato chiuso dall’errore con il dritto dell’italiana. 3-1 Game Paolini. SI! Rovescio incrociato stretto fantastico di Jasmine, che conferma il break. 40-30 Se ne va anche questo dritto incrociato dell’azzurra. 40-15 Decolla il rovescio in uscita dal servizio della toscana. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - svitolina
Il tabellone di Jasmine Paolini a Cincinnati: Svitolina agli ottavi, poi Gauff e Pegula?
Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con l’eliminazione di Svitolina. Possibile rivincita di una finale Slam
Italia-Ucraina vale la finale di Bjk Cup. Svitolina punta Paolini: "Contro le azzurre sarà dura"
Elina Svitolina mette l'Italia nei guai: primo set conquistato con il punteggio di 6-3 e finale sempre più vicina per l'Ucraina. Riuscirà Jasmine Paolini a rimontare? - X Vai su X
LIVE Paolini-Svitolina 3-6 6-4, Italia-Ucraina 0-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurra porta la sfida al set decisivo; LIVE BJK Cup Finals, Italia-Ucraina 0-1. Svitolina avanti 5-3 su Paolini; Italia - Ucraina 0-1, la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis.
LIVE Paolini-Svitolina, Italia-Ucraina BJK Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurra trova una sua bestia nera - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare della semifinale di Billie Jean King ... Segnala oasport.it
Paolini-Svitolina: in corso il secondo set, 2-2 - Cocciaretto battuta da Kostyuk in due set nel primo match, ora è in corso il secondo tra le ... Secondo repubblica.it