LIVE Paolini-Svitolina 3-6 5-4 Italia-Ucraina 0-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA | l’azzurra serve per il set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-UCRAINA DI BJK CUP DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI BJK CUP TRA ITALIA-UCRAINA (3° MATCH DALLE 11.00) 5-4 BREAK PAOLINI! Se ne vaaaaa! E’ lungo il dritto di Svitolina. Dopo il cambio di campo Jasmine servirà per il set. 30-40 Palla break Paolini! CHE PUNTOOOOO! Scambio spettacolare in cui se le danno di santa ragione. Jasmine si esalta con il dritto lungolinea in corsa vincente. 30-30 Prima esterna vincente di Svitolina. 15-30 Si ferma sul nastro il dritto dal centro di Jasmine. 0-30 E’ largo il dritto dell’ucraina. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - svitolina
Il tabellone di Jasmine Paolini a Cincinnati: Svitolina agli ottavi, poi Gauff e Pegula?
Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con l’eliminazione di Svitolina. Possibile rivincita di una finale Slam
Italia-Ucraina vale la finale di Bjk Cup. Svitolina punta Paolini: "Contro le azzurre sarà dura"
Elina Svitolina mette l'Italia nei guai: primo set conquistato con il punteggio di 6-3 e finale sempre più vicina per l'Ucraina. Riuscirà Jasmine Paolini a rimontare? - X Vai su X
BJKCUP: SARÀ L'UCRAINA A SFIDARE L'ITALIA IN SEMIFINALE! L'Ucraina sfiderà l'italia in semifinale dopo le vittorie di Svitolina e Kostyuk sulle spagnole! skysporttennis #fblifestyle #CoppaDavis Vai su Facebook
LIVE Paolini-Svitolina 3-4, Italia-Ucraina 0-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA: fasi decisive del primo set; LIVE BJK Cup Finals, Italia-Ucraina 0-1. Svitolina avanti 5-3 su Paolini; Italia - Ucraina 0-1, la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis.
LIVE Paolini-Svitolina, Italia-Ucraina BJK Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurra trova una sua bestia nera - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare della semifinale di Billie Jean King ... Segnala oasport.it
Paolini, che peccato! Svitolina annulla 3 match-point e vola ai quarti del Roland Garros - La tennista azzurra è stata sconfitta dall'ucraina Elina Svitolina (numero 13 al mondo) con il punteggio di 4- Scrive tuttosport.com