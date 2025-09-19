LIVE Paolini-Svitolina 3-6 2-3 Italia-Ucraina 0-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA | l’azzurra è costretta alla rimonta
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-UCRAINA DI BJK CUP DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI BJK CUP TRA ITALIA-UCRAINA (3° MATCH DALLE 11.00) 40-40 Secondo doppio fallo dell’ucraina. Parità. 40-30 Senza paura la tennista di Odessa attacca con il dritto in avanzamento. 30-30 Troppa leggerezza in questa volèe alta per Svitolina. 30-15 Prima vincente dell’ucraina. 15-15 Jasmine stavolta tiene da fondo e raccoglie l’errore di rovescio dell’avversaria. 15-0 Errore gratuito con il dritto dell’italiana. 4-2 Break Svitolina. Se ne va il rovescio in uscita dal servizio di Jasmine. 🔗 Leggi su Oasport.it
