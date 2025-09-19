LIVE Paolini-Svitolina 1-2 Italia-Ucraina 0-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA | break dell’ucraina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-UCRAINA DI BJK CUP DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI BJK CUP TRA ITALIA-UCRAINA (3° MATCH DALLE 11.00) 40-30 Se ne va anche questo dritto dell’italiana. 40-15 Scappa via in lunghezza il dritto della toscana. 40-0 Decolla il dritto in corsa di Svitolina. 30-0 Servizio, dritto e smash a rimbalzo. Alè Jasmine! 15-0 Servizio e rovescio a segno per l’azzurra. 3-1 Game Svitolina. Con il dritto lungolinea vincente la tennista di Odessa conferma il break. 40-30 L’ucraina colpisce male permettendo all’avversaria di giocare un comodo dritto in avanzamento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina 1-2, Italia-Ucraina 0-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA: break dell’ucraina

