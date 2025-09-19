Live Nation e Ticketmaster sono state accusate di essere in combutta con i bagarini | si cambia finalmente musica?

Gli appassionati di musica dal vivo lo sanno bene: acquistare un biglietto per un concerto è diventata la tredicesima fatica di Ercole. Tra siti in crash, codici persi nell’etere, file interminabili sulle piattaforme dedicate alla vendita e, soprattutto, l’ombra incombente del secondary ticketing, accaparrarsi un posto per assistere al live di qualsiasi artista è un’impresa frustrante e quasi impossibile. Ora, però, sembra esserci stata una svolta, importantissima per risanare un sistema ormai corrotto. Live Nation e Ticketmaster, infatti, sono state accusate di aver collaborato con i bagarini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Live Nation e Ticketmaster sono state accusate di essere in combutta con i bagarini: si cambia (finalmente) musica?

In questa notizia si parla di: nation - ticketmaster

La notizia che ti svolta il pranzo? La prevendita per i System Of a Down è aperta in esclusiva My Live Nation! Il tratto anticonformista della band, che l’ha accompagnata per tutta la sua carriera, sta per arrivare con un live dai ritmi frastagliati, riff feroci e una fren Vai su Facebook

Live Nation e Ticketmaster sono state accusate di aver collaborato con i bagarini (e aver fatto milioni); USA, la FTC fa causa a Live Nation e Ticketmaster; Eventi, truffa delle rivendite: nel mirino Ticketmaster.

Live Nation e Ticketmaster sono state accusate di aver collaborato con i bagarini (e aver fatto milioni) - La causa negli USA sostiene che i due colossi permettano a broker e bagarini di acquistare più biglietti del consentito per rivenderli poi con forti ricarichi. Come scrive rollingstone.it

FTC sues Live Nation and Ticketmaster alleging illegal resale tactics - The Federal Trade Commission filed a lawsuit against Ticketmaster and its parent company, Live Nation, on Thursday, alleging that the company willingly misleads consumers about ticket prices and ... Si legge su boisestatepublicradio.org