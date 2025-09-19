LIVE F1 GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA | scatta la FP2 McLaren pronte a dominare le Ferrari vogliono crescere

Oasport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Il primo a entrare in azione sulla pista di Baku è Hulkenberg, seguito dal compagno Bortoleto 14.01 Come nella FP1 i piloti se la prendono comoda. Nessuno in pista per ora. 14.00 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA LA FP2!!!!!!!!  13.58 La situazione meteo al momento a Baku. Il cielo è sereno ma velato, temperatura di 25°, mentre sull’asfalto siamo sui 32°. Tutto è pronto per la FP2. Pochi istanti e si inizia! 13.56 Iniziamo a concentrarci sulla FP2. Dopo una FP1 “dimezzata” per colpa del problema al cordolo dell’ultima curva, in questo turno i piloti saranno pronti a sfruttare ogni minuto per lavorare su time attack e passo gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 gp azerbaijan 2025 in diretta scatta la fp2 mclaren pronte a dominare le ferrari vogliono crescere

© Oasport.it - LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: scatta la FP2. McLaren pronte a dominare, le Ferrari vogliono crescere

In questa notizia si parla di: azerbaijan - diretta

LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Leclerc e Hamilton sperano in buone notizie da Baku

LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: alle 10.30 la FP1. La Ferrari prova a sfidare McLaren e Verstappen

LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: scatta la FP1. Le Ferrari vogliono inserirsi tra McLaren e Verstappen

F1, GP Azerbaijan 2025: le prove libere in diretta; LIVE F1 GP Baku, prove libere in diretta: Fp2 in corso; LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: McLaren dominanti a Baku, Leclerc insegue a mezzo secondo. Alle 14.00 la FP2.

live f1 gp azerbaijanDIRETTA F1 | GP Azerbaijan 2025: Live Prove Libere 2 [TEMPI E FOTO] - Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Baku per la diretta del secondo turno di Prove Libere del Gran Premio d'Azerbaijan. Segnala msn.com

DIRETTA F1 | GP Azerbaijan 2025: Live Prove Libere 1 - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Baku per la diretta del primo turno di Prove Libere del Gran Premio d'Azerbaijan. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Gp Azerbaijan