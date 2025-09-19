LIVE F1 GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA | scatta la FP1 Le Ferrari vogliono inserirsi tra McLaren e Verstappen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.31 Inizio tranquillo di FP1 con il solo Colapinto con gomme soft in pista. 10.30 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DELL’AZERBAIJAN!!!!!! 10.28 In casa Ferrari, come spesso accade, si incrociano le dita. Solitamente a Baku abbiamo visto un ottimo Leclerc, ma la SF-25 saprà adattarsi al lay-out della pista azera? Dopo una Monza senza guizzi le Rosse devono dare una risposta importante. 10.26 Ci attende una FP1 quanto mai importante. I team proveranno ad azzeccare il giusto bilanciamento su una pista di 6.003 metri che alterna settori velocissimi a tratti lenti con curve strette soprattutto nella parte della città vecchia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: scatta la FP1. Le Ferrari vogliono inserirsi tra McLaren e Verstappen

