LIVE F1 GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA | Norris precede Russell e Leclerc Verstappen è in scia

Oasport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52 Il semaforo è verde ma, per il momento, nessuno torna in pista. Vedremo chi sarà il primo a rompere il ghiaccio 10.51 Attenzione, in casa McLaren i problemi di Piastri non sono finiti. Il pilota australiano è sceso dalla sua vettura e i tecnici stanno investigando sulla power unit. 10.50 Si può ripartire. Vedremo se il cordolo in uscita dell’ultima curva saprà tenere dopo le modifiche o darà di nuovo grattacapi. 10.49 LA CLASSIFICA DELLA FP1 1 Lando   Norris 1:43.747 2 2 George   Russell +0.403 1 3 Charles   Leclerc +0.567 1 4 Max   Verstappen +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 gp azerbaijan 2025 in diretta norris precede russell e leclerc verstappen 232 in scia

© Oasport.it - LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Norris precede Russell e Leclerc, Verstappen è in scia

In questa notizia si parla di: azerbaijan - diretta

LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Leclerc e Hamilton sperano in buone notizie da Baku

LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: alle 10.30 la FP1. La Ferrari prova a sfidare McLaren e Verstappen

LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: scatta la FP1. Le Ferrari vogliono inserirsi tra McLaren e Verstappen

F1, GP Azerbaijan 2025: le prove libere in diretta; LIVE F1 GP Baku, prove libere 1 in diretta: Norris è già al comando, poi Russell e Leclerc; LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Leclerc e Hamilton sperano in buone notizie da Baku.

live f1 gp azerbaijanF1 2025, oggi il GP Baku: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV - La diretta delle prove libere del GP d'Azerbaijan della Formula 1 2025: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati ... Si legge su fanpage.it

DIRETTA F1 | GP Azerbaijan 2025: Live Prove Libere 1 - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Baku per la diretta del primo turno di Prove Libere del Gran Premio d'Azerbaijan. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Gp Azerbaijan