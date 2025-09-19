LIVE F1 GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA | McLaren dominanti a Baku Leclerc insegue a mezzo secondo Alle 14.00 la FP2

Oasport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.37 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla FP2 delle ore 14.00. Grazie e buon proseguimento di giornata da OA Sport. 11.36 Ci attende una FP2 fondamentale dopo la quasi mezzora persa nella sessione attuale. Vedremo se Ferrari, Mercedes e Red Bull sapranno avvicinarsi alle McLaren su time attack o passo gara. 11.34 Come ampiamente previsto le McLaren fanno il vuoto a Baku. Lando Norris ha distanziato tutti di almeno mezzo secondo, mentre Oscar Piastri, fermo per i primi 40 minuti, ha limitato i danni a 310 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

