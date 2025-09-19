LIVE F1 GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA | Leclerc precede Hamilton McLaren in difficoltà a Baku
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 Fa davvero notizia vedere le McLaren in queste condizioni. Norris, nono, ha già concluso la sua giornata dopo un errore in curva 4. Piastri al momento è 17° a 1.498, senza avere ancora messo a segno un giro veloce impeccabile. 14.41 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2 1 Charles Leclerc Ferrari 1:41.367 2 2 Lewis Hamilton Ferrari +0.176 2 3 George Russell Mercedes +0.403 3 4 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.524 2 5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.535 2 6 Liam Lawson Racing Bulls +0.622 3 7 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.800 2 8 Alexander Albon Williams +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
