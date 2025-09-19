LIVE F1 GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA | Hamilton precede Leclerc! McLaren in difficoltà a Baku

Oasport.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 Verstappen stupisce con un ottimo 1:46.199, ma Leclerc fa meglio! 1:46.105! Hamilton in 1:46.222 15.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP2!!!!!!!! Andiamo a vedere gli ultimi tempi. Hamilton gira in 1:46.254, Antonelli 1:47.628, Russell 1:47.128, Sainz ancora bene in 1:46.584 14.59 Verstappen alza il ritmo in 1:49.479, Piastri 1:47.469. Sembra che dopo pochi giri tutti vadano in difficoltà con le gomme. 14.58 Intanto bandiera gialla provocata da Leclerc che sbaglia in curva 4 e per fortuna non va a muro. Hamilton con le medie inizia in 1.46.415, Russell 1:46. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 gp azerbaijan 2025 in diretta hamilton precede leclerc mclaren in difficolt224 a baku

© Oasport.it - LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Hamilton precede Leclerc! McLaren in difficoltà a Baku

In questa notizia si parla di: azerbaijan - diretta

LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Leclerc e Hamilton sperano in buone notizie da Baku

LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: alle 10.30 la FP1. La Ferrari prova a sfidare McLaren e Verstappen

LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: scatta la FP1. Le Ferrari vogliono inserirsi tra McLaren e Verstappen

F1, GP Azerbaijan 2025: le prove libere in diretta; LIVE F1 GP Baku, prove libere in diretta: Fp2 in corso, Hamilton precede Leclerc; F1 GP Azerbaijan, le prove libere 2 in diretta.

live f1 gp azerbaijanLIVE F1 GP Baku, prove libere in diretta: Fp2 in corso, Leclerc primo davanti a Hamilton - La diretta delle prove libere del GP d'Azerbaijan della Formula 1 2025: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati ... Secondo fanpage.it

live f1 gp azerbaijanDIRETTA F1 | GP Azerbaijan 2025: Live Prove Libere 2 [TEMPI E FOTO] - Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Baku per la diretta del secondo turno di Prove Libere del Gran Premio d'Azerbaijan. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Gp Azerbaijan