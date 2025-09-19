LIVE F1 GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA | buon inizio Ferrari nella FP2! Hamilton precede Leclerc e Norris
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.22 Piastri, come ha fatto in precedenza Norris, ha abortito un giro molto interessante. L’australiano stava veleggiando verso la terza posizione, ma è rientrato ai box. Giochi interni in casa McLaren! 14.20 Hamilton arriva al T2 con 497 millesimi di vantaggio su Leclerc. Il Re Nero chiude in 1:41.543 ed è primo con 243 millesimi sul monegasco ma con una mescola di svantaggio. 14.19 Quasi tutti sono tornati ai box. Rimane in azione Hamilton che piazza di nuovo il record nel T1. 14.18 Norris si lancia, vola nel T2 con il nuovo record, quindi decide di tornare ai box e abortisce un probabile crono da primo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: azerbaijan - diretta
LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Leclerc e Hamilton sperano in buone notizie da Baku
LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: alle 10.30 la FP1. La Ferrari prova a sfidare McLaren e Verstappen
LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: scatta la FP1. Le Ferrari vogliono inserirsi tra McLaren e Verstappen
#F1 - Alle 14:00 le #FP2 dell'#AzerbaijanGP. La #Ferrari prova a mantenere il contatto con le #McLaren #newsf1 #news #norris #piastri #leclerc #hamilton #redbull #verstappen #tsunoda #mercedes #russell #antonelli #Formula1 #bakugp #live #diretta #vass - X Vai su X
La Formula 1 in diretta a Maranello: domenica 21 settembre alle ore 13 all'Auditorium Enzo Ferrari la proiezione del Gran Premio dell'Azerbaijan. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, l'Auditorium apre al pubblico trenta minuti prima dell'inizio della gara. Vai su Facebook
F1, GP Azerbaijan 2025: le prove libere in diretta; LIVE F1 GP Baku, prove libere in diretta: Fp2 in corso, Leclerc primo davanti a Hamilton; LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: McLaren dominanti a Baku, Leclerc insegue a mezzo secondo. Alle 14.00 la FP2.
DIRETTA F1 | GP Azerbaijan 2025: Live Prove Libere 2 [TEMPI E FOTO] - Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Baku per la diretta del secondo turno di Prove Libere del Gran Premio d'Azerbaijan. Lo riporta msn.com
F1 2025, oggi il GP Baku: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV - La diretta delle prove libere del GP d'Azerbaijan della Formula 1 2025: aggiornamenti live su FP1 e FP2 con tempi e risultati ... Riporta fanpage.it