CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.22 Piastri, come ha fatto in precedenza Norris, ha abortito un giro molto interessante. L’australiano stava veleggiando verso la terza posizione, ma è rientrato ai box. Giochi interni in casa McLaren! 14.20 Hamilton arriva al T2 con 497 millesimi di vantaggio su Leclerc. Il Re Nero chiude in 1:41.543 ed è primo con 243 millesimi sul monegasco ma con una mescola di svantaggio. 14.19 Quasi tutti sono tornati ai box. Rimane in azione Hamilton che piazza di nuovo il record nel T1. 14.18 Norris si lancia, vola nel T2 con il nuovo record, quindi decide di tornare ai box e abortisce un probabile crono da primo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: buon inizio Ferrari nella FP2! Hamilton precede Leclerc e Norris