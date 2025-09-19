CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.38 Il venerdì si concluderà con la seconda sessione di prove libere che scatterà alle ore 14.00 e andrà a completare le canoniche due ore di lavoro. Anzi, vista la lunga bandiera rossa di questa mattina, i 60 minuti saranno decisivi. Domani, stessi orari. 10.30 per la FP3, quindi 14.00 per le qualifiche. 13.35 Siamo nel bel mezzo del venerdì del diciassettesimo appuntamento di un Mondiale che, ancora una volta, ci sta regalando colpi di scena, emozioni e spunti di interesse a non finire. La questione legata al titolo e non solo ci accompagnerà fino ad Abu Dhabi! 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: alle 14.00 la FP2, la Ferrari vuole avvicinarsi alle McLaren