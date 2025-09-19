LIVE Errani Paolini-Kostyuk Kichenok Italia-Ucraina 1-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA | colpo di scena sostituita una delle gemelle
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 COLPO DI SCENA ASSURDO E INATTESO! L’Ucraina decide di separare le gemelle che, ricordiamo, da due anni non giocano insieme durante la stagione. Dunque ci sarà Marta Kostyuk insieme a Lyudmyla Kichenok. 16.08 Per comodità, essendo le avversarie delle azzurre due gemelle, le chiameremo per nome durante la Diretta. Dunaue Nadiia e Lyudmyla. 16.00 Siamo arrivati a questo doppio decisivo dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per 2-6, 3-6 contro Kostyuk, mentre Jasmine Paolini ha superato in rimonta 3-6, 6-4, 6-4 la bestia nera Svitolina. L’azzurra era sotto di un break nel secondo set, ma l’ha ribaltata da vera tigre di Shenzen. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: errani - paolini
