LIVE Errani Paolini-Kostyuk Kichenok 6-2 Italia-Ucraina 1-1 BJK Cup in DIRETTA | primo set per le azzurre
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ricordiamo che in Billie Jean King Cup il format è quello tradizionale. Niente deciding point in caso di 40-40, ma vantaggi; in caso di terzo set non si giocherebbe il super tie-break, ma si arriverebbe a 6 game (o al tie-break decisivo sul 6-6). 6-2 Doppio fallo di Kichenok. Le azzurre si impongono nel primo set dopo 32 minuti. 30-40 Pazzesca stop-volley di rovescio di Errani. Una carezza in un pugno. 30-30 Che peccato. Lunga di pochissimo la risposta lungolinea di Errani. 15-30 Stavolta è lunga la volée di diritto di Kostyuk. 15-15 Kostyuk non può sbagliare lo schiaffo al volo di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: errani - paolini
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire
Italia - Ucraina 1-1, la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis; LIVE Errani/Paolini-Kostyuk/Kichenok 0-0, Italia-Ucraina 1-1 BJK Cup in DIRETTA: inizia la sfida decisiva!; LIVE! Italia-Ucraina: si parte con Cocciaretto-Kostyuk. A seguire Paolini-Svitolina.
Italia-Ucraina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: Errani/Paolini possibile jolly, ma il doppio sarà decisivo? - Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match di Sara Errani e ...
Paolini-Svitolina: in corso il secondo set, 2-2 - Cocciaretto battuta da Kostyuk in due set nel primo match, ora è in corso il secondo tra le ...