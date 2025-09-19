LIVE Errani Paolini-Kostyuk Kichenok 6-2 6-3 Italia-Ucraina 2-1 BJK Cup in DIRETTA | NON TRADISCONO MAI! Le campionesse olimpiche ci portano in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.56 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.53 Contro gli USA l’Italia sarebbe sfavorita. Possono schierare Pegula (n.7 del mondo), Navarro (n.18) e, soprattutto, Towsend (n.1 di doppio). Ma queste ragazze ci hanno insegnato che nulla è impossibile. 17.51 Oggi le azzurre hanno compiuto un capolavoro. L’Ucraina era un osso durissimo. Ma Jasmine Paolini ha sfatato il tabù di Svitolina in singolare. Poi le campionesse olimpiche non potevano tradire nel doppio decisivo. 17.49 ErraniPaolini hanno sconfitto 6-2, 6-3 KostyukKichenok in un’ora e 21 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

