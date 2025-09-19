CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 FINALEEEEEEEEEEEE!!! SONO IMPLACABILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! La chiude Sara Errani con la volée di diritto! ITALIA IN FINALE PER IL TERZO ANNO DI FILAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 40-15 Larga la demi-volée di diritto di Errani. Calma e gesso. 40-0 LARGA LA RISPOSTA DI ROVESCIO DI KICHENOK! 30-0 LUNGA LA RISPOSTA DI ROVESCIO DI KOSTYUK! 15-0 Pallonetto di Paolini, in rete la ‘veronica’ di Kostyuk. Paolini in battuta. 5-3 BREAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK!!! Lungo il diritto incrociato di Kostyuk! 30-40 Che rimpianti.Errani ha l’occasione di chiudere, ma non lo fa. Poi sbaglia la volée di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kostyuk/Kichenok 6-2, 6-3, Italia-Ucraina 1-1 BJK Cup in DIRETTA: NON TRADISCONO MAI! Le campionesse olimpiche ci portano in finale!