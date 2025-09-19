LIVE Errani Paolini-Kostyuk Kichenok 6-2 4-3 Italia-Ucraina 1-1 BJK Cup in DIRETTA | le azzurre recuperano il break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In rete il diritto di Kostyuk in uscita dal servizio. Kostyuk in battuta. 4-3 Larga la risposta di rovescio di Kichenok. Le azzurre tengono la battuta in un game chiave, in cui erano sotto 0-30. 40-30 Largo il rovescio inside-out di Kichenok. 30-30 In rete la volée di rovescio di Kichenok. Adesso è una battaglia totale. 15-30 Diritto incrociato vincente di Paolini. 0-30 Largo un altro diritto incrociato di Errani. Di 2 millimetri, ma è fuori. Seconda di servizio. 0-15 Largo il diritto incrociato di Errani. Errani in battuta. 3-3 BREAK! Assurdo recupero indietreggiando di Kostyuk. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: errani - paolini
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire
Alle 16:17 in campo il doppio Errani/Paolini! - X Vai su X
Che coppia Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate al torneo di doppio delle WTA Finals che si terrà a novembre in Arabia Saudita Per loro si tratta della seconda partecipazione consecutiva Vai su Facebook
LIVE Errani/Paolini-Kostyuk/Kichenok 0-0, Italia-Ucraina 1-1 BJK Cup in DIRETTA: inizia la sfida decisiva!; Italia - Ucraina 1-1, la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis; LIVE! Italia-Ucraina: si parte con Cocciaretto-Kostyuk. A seguire Paolini-Svitolina.
LIVE Italia-Ucraina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: Errani/Paolini possibile jolly, ma il doppio sarà decisivo? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match di Sara Errani e ... Scrive oasport.it
Paolini-Svitolina: in corso il secondo set, 2-2 - Cocciaretto battuta da Kostyuk in due set nel primo match, ora è in corso il secondo tra le ... Come scrive repubblica.it