CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In rete il diritto di Kostyuk in uscita dal servizio. Kostyuk in battuta. 4-3 Larga la risposta di rovescio di Kichenok. Le azzurre tengono la battuta in un game chiave, in cui erano sotto 0-30. 40-30 Largo il rovescio inside-out di Kichenok. 30-30 In rete la volée di rovescio di Kichenok. Adesso è una battaglia totale. 15-30 Diritto incrociato vincente di Paolini. 0-30 Largo un altro diritto incrociato di Errani. Di 2 millimetri, ma è fuori. Seconda di servizio. 0-15 Largo il diritto incrociato di Errani. Errani in battuta. 3-3 BREAK! Assurdo recupero indietreggiando di Kostyuk. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kostyuk/Kichenok 6-2, 4-3, Italia-Ucraina 1-1 BJK Cup in DIRETTA: le azzurre recuperano il break