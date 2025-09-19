LIVE Errani Paolini-Kostyuk Kichenok 3-0 Italia-Ucraina 1-1 BJK Cup in DIRETTA | break in avvio per le azzurre
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 In rete la risposta di Kichenok. Le azzurre consolidano il break. 40-15 Eccezionale passante di diritto lungolinea inside-in di Errani. 30-15 Smash vincente di Paolini. 15-15 Sassata in risposta di Kostyuk e schiaffo al volo della stessa giocatrice. 15-0 Magnifico passante di diritto lungolinea vincente di Errani. Errani in battuta. 2-0 Break delle azzurre. Gran risposta di Paolini, sbaglia ancora Kichenok. 15-40 Risposta potente di Errani, in rete la stop-volley di Kichenok. 15-30 Risponde bene Paolini, poi Errani si avventa sulla palla a rete come un falco. 🔗 Leggi su Oasport.it
