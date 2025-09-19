LIVE Errani Paolini-Kostyuk Kichenok 0-0 Italia-Ucraina 1-1 BJK Cup in DIRETTA | inizia la sfida decisiva!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Inizia la fase di riscaldamento. 16.20 Le azzurre serviranno nel game di apertura. 16.18 Le giocatrici fanno il loro ingresso in campo. 16.16 L’Italia si affida dunque alle sue campionesse olimpiche per tornare in finale di Billie Jean King Cup. 16.15 Kostyuk che oggi si è dimostrata in forma debordante, spazzando letteralmente via Cocciaretto a suon di vincenti. 16.12 Kostyuk, che è la n.26 al mondo in singolare, durante l’anno gioca in doppio con la rumena Ruse, senza ottenere risultati eclatanti. 16.10 COLPO DI SCENA ASSURDO E INATTESO! L’Ucraina decide di separare le gemelle che, ricordiamo, da due anni non giocano insieme durante la stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
errani - paolini
FORZA RAGAZZE! Oggi scendiamo in campo così per prenderci la finale di #BJKCup Cocciaretto-Kostyuk Paolini-Svitolina Errani/Paolini-Kichenok/Kichenok Guarda la semifinale con l’Ucraina in diretta in chiaro su SuperTennis - X Vai su X
