LIVE Cocciaretto-Kostyuk Italia-Ucraina 0-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via del primo singolare la marchigiana cerca l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SVITOLINA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI BJK CUP TRA ITALIA-UCRAINA (3° MATCH DALLE 11.00) 10.49 Dopo un’estate complicata in cui ha subito 5 sconfitte al primo turno tra Roland Garros e Wimbledon, Kostyuk ha cambiato marcia nella trasferta nordamericana raggiungendo i quarti di finale a Montreal e gli ottavi agli US Open. 10.46 Kostyuk parte sicuramente con i favori del pronostico in questa sfida. L’ucraina è la numero 26 del mondo e più volte ha dimostrato di essere veramente insidiosa nella partita secca. 🔗 Leggi su Oasport.it
Le scelte ufficiali di @taxgarbin per Italia-Ucraina: COCCIARETTO vs. Kostyuk PAOLINI vs. Svitolina ERRANI/PAOLINI vs. Kichenok/Kichenok FORZA, RAGAZZE! - X Vai su X
Italia-Ucraina, la semifinale di Billie Jean King Cup in diretta: Cocciaretto nel primo singolare contro Kostyuk - Le azzurre vanno a caccia della seconda finale consecutiva di Billie Jean King Cup — devono difendere il titolo conquistato a Malaga nel 2024 — Avversaria di Paolini e compagne l'Ucraina delle temibil ...
