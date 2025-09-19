CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SVITOLINA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI BJK CUP TRA ITALIA-UCRAINA (3° MATCH DALLE 11.00) 10.49 Dopo un’estate complicata in cui ha subito 5 sconfitte al primo turno tra Roland Garros e Wimbledon, Kostyuk ha cambiato marcia nella trasferta nordamericana raggiungendo i quarti di finale a Montreal e gli ottavi agli US Open. 10.46 Kostyuk parte sicuramente con i favori del pronostico in questa sfida. L’ucraina è la numero 26 del mondo e più volte ha dimostrato di essere veramente insidiosa nella partita secca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Kostyuk, Italia-Ucraina 0-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via del primo singolare, la marchigiana cerca l’impresa