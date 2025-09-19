LIVE Cocciaretto-Kostyuk 2-6 Italia-Ucraina 0-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | l’ucraina domina il primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SVITOLINA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI BJK CUP TRA ITALIA-UCRAINA (3° MATCH DALLE 11.00) Nel secondo set Cocciaretto dovrà provare a cambiare le carte in tavola a Kostyuk, che fino ad ora ha giocato troppo da fermo potendo così sprigionare la propria potenza e prendere in mano lo scambio. Nel primo set l’italiana è stata troppo fallosa con il dritto ed ha ottenuto poco con il servizio 2-6 Gioco e primo set Kostyuk: si ferma in rete il rovescio lungolinea dell’italiana. 40-15 Prima al centro vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: cocciaretto - kostyuk
LIVE Italia-Ucraina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: chi tra Bronzetti o Cocciaretto contro la temibile Kostyuk?
LIVE Cocciaretto-Kostyuk, Italia-Ucraina BJK Cup 2025 in DIRETTA: Garbin conferma la marchigiana nel primo singolare
LIVE Cocciaretto-Kostyuk, Italia-Ucraina 0-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via del primo singolare, la marchigiana cerca l’impresa
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ITALIA-UCRAINA Cocciaretto - Kostyuk Paolini - Svitolina Errani/Paolini - Kichenok/Kichenok Per un posto nella terza finale consecutiva di BJK Cup, forza ragazze! - X Vai su X
Un set di battaglia, poi Kostyuk prende il volo Guarda in diretta Badosa-Svitolina fra pochissimo in esclusiva su SuperTennis e SuperTenniX #BJKCup Vai su Facebook
Italia - Ucraina, la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis; LIVE! Italia-Ucraina: si parte con Cocciaretto-Kostyuk. A seguire Paolini-Svitolina; LIVE BJK Cup Finals, alle 11 Italia-Ucraina: via con Cocciaretto-Kostyuk.
Bjk Italia-Ucraina diretta: segui live Paolini e le azzurre di tennis oggi - A Shenzen la compagine di Tathiana Garbin si giocherà un posto nella finale del torneo, c ... Si legge su msn.com
LIVE Italia-Ucraina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: chi tra Bronzetti o Cocciaretto contro la temibile Kostyuk? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di ... Scrive oasport.it