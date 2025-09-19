LIVE Cocciaretto-Kostyuk 2-6 3-6 Italia-Ucraina 0-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA | non riesce l’impresa alla marchigiana
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SVITOLINA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI BJK CUP TRA ITALIA-UCRAINA (3° MATCH DALLE 11.00) 12.48 6-2, 6-3 Gioco, partita ed incontro Marta Kostyuk: l’ucraina mette la parola fine su questo match con la risposta lungolinea di rovescio. Seconda 40-A Doppio fallo, il primo del secondo set per Cocciaretto. Secondo match point per Kostyuk Seconda 40-40 Prima al centro vincente in slice per Cocciaretto. Si rimane in questo game che va avanti da 7 minuti e 40 secondi. 40-A Cocciaretto scende male sulle gambe sul back di Kostyuk e spedisce in rete il rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
