LIVE Cocciaretto-Kostyuk 2-6 3-6 Italia-Ucraina 0-1 BJK Cup 2025 in DIRETTA | non riesce l’impresa alla marchigiana

12.48 6-2, 6-3 Gioco, partita ed incontro Marta Kostyuk: l'ucraina mette la parola fine su questo match con la risposta lungolinea di rovescio. Seconda 40-A Doppio fallo, il primo del secondo set per Cocciaretto. Secondo match point per Kostyuk Seconda 40-40 Prima al centro vincente in slice per Cocciaretto. Si rimane in questo game che va avanti da 7 minuti e 40 secondi. 40-A Cocciaretto scende male sulle gambe sul back di Kostyuk e spedisce in rete il rovescio.

