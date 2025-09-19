LIVE Cocciaretto-Kostyuk 2-6 2-3 Italia-Ucraina 0-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | ucraina avanti di set e break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SVITOLINA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI BJK CUP TRA ITALIA-UCRAINA (3° MATCH DALLE 11.00) 2-3 Break Kostyuk: grande risposta dell’ucraina che forza l’errore di Cocciaretto. 40-A Il nastro accomoda il rovescio lungolinea di Cocciaretto. Kostyuk cambia bene la traiettoria della propria corsa, accelera con il dritto incrociato e prende bene la rete. Seconda 40-40 Termina di poco largo il rovescio stretto dal centro di Cocciaretto A-40 Prima ad uscire e rovescio in contropiede. 40-40 Noooo. Cocciaretto si apre bene il campo con servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Kostyuk 2-6, 2-3, Italia-Ucraina 0-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA: ucraina avanti di set e break

In questa notizia si parla di: cocciaretto - kostyuk

LIVE Italia-Ucraina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: chi tra Bronzetti o Cocciaretto contro la temibile Kostyuk?

LIVE Cocciaretto-Kostyuk, Italia-Ucraina BJK Cup 2025 in DIRETTA: Garbin conferma la marchigiana nel primo singolare

LIVE Cocciaretto-Kostyuk, Italia-Ucraina 0-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via del primo singolare, la marchigiana cerca l’impresa

L'ITALIA CHIAMÒ! Inizia la semifinale tra Italia e Ucraina a Shenzhen: Elisabetta Cocciaretto affronta Marta Kostyuk nel primo singolare. - X Vai su X

Un set di battaglia, poi Kostyuk prende il volo Guarda in diretta Badosa-Svitolina fra pochissimo in esclusiva su SuperTennis e SuperTenniX #BJKCup Vai su Facebook

Italia - Ucraina, la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis; LIVE BJK Cup Finals, Italia-Ucraina. Kostyuk vince 6-2 il primo su Cocciaretto; LIVE Cocciaretto-Kostyuk, Italia-Ucraina BJK Cup 2025 in DIRETTA: Garbin conferma la marchigiana nel primo singolare.

Bjk Italia-Ucraina diretta: segui live Paolini e le azzurre di tennis oggi - A Shenzen la compagine di Tathiana Garbin si giocherà un posto nella finale del torneo, c ... Secondo msn.com

LIVE Italia-Ucraina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: chi tra Bronzetti o Cocciaretto contro la temibile Kostyuk? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di ... Da oasport.it