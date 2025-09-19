LIVE Cocciaretto-Kostyuk 2-6 2-1 Italia-Ucraina 0-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | l’azzurra prova a fare gara di testa nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SVITOLINA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI BJK CUP TRA ITALIA-UCRAINA (3° MATCH DALLE 11.00) 2-2 Gioco Kostyuk: si ferma in rete la risposta di dritto di Cocciaretto sulla seconda dell’ucraina. 40-15 Doppio fallo, il secondo del match 40-0 Ottima accelerazione con il rovescio lungolinea per Cocciaretto che prende la rete. Kostyuk si difende benissimo e costringe l’italiana prima ad una complicata demi volee e poi a soccombere sul passante al corpo 30-0 Si ferma in rete lo strettino di rovescio di Cocciaretto, ma che difesa dell’ucraina che è arrivata ovunque trovando sempre grande profondità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Kostyuk 2-6, 2-1, Italia-Ucraina 0-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA: l’azzurra prova a fare gara di testa nel secondo set

In questa notizia si parla di: cocciaretto - kostyuk

LIVE Italia-Ucraina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: chi tra Bronzetti o Cocciaretto contro la temibile Kostyuk?

LIVE Cocciaretto-Kostyuk, Italia-Ucraina BJK Cup 2025 in DIRETTA: Garbin conferma la marchigiana nel primo singolare

LIVE Cocciaretto-Kostyuk, Italia-Ucraina 0-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via del primo singolare, la marchigiana cerca l’impresa

L'ITALIA CHIAMÒ! Inizia la semifinale tra Italia e Ucraina a Shenzhen: Elisabetta Cocciaretto affronta Marta Kostyuk nel primo singolare. - X Vai su X

Un set di battaglia, poi Kostyuk prende il volo Guarda in diretta Badosa-Svitolina fra pochissimo in esclusiva su SuperTennis e SuperTenniX #BJKCup Vai su Facebook

Italia - Ucraina, la semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2025: tutte le partite LIVE · Tennis; LIVE Cocciaretto-Kostyuk, Italia-Ucraina BJK Cup 2025 in DIRETTA: Garbin conferma la marchigiana nel primo singolare; LIVE! Italia-Ucraina: si parte con Cocciaretto-Kostyuk. A seguire Paolini-Svitolina.

Bjk Italia-Ucraina diretta: segui live Paolini e le azzurre di tennis oggi - A Shenzen la compagine di Tathiana Garbin si giocherà un posto nella finale del torneo, c ... Si legge su msn.com

LIVE Italia-Ucraina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: chi tra Bronzetti o Cocciaretto contro la temibile Kostyuk? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di ... Lo riporta oasport.it